Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попросив союзників виділяти Україні 0,25 відсотка ВВП, прагнучи послабити зростаючу напруженість в альянсі щодо допомоги Києву. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних дипломатів НАТО, інформує УНН.

Зазначається, що ця пропозиція, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів додаткової допомоги, вже зустрічає жорсткий опір з боку деяких основних членів НАТО. За словами одного зі співрозмовників видання, генсек НАТО порушив це питання на закритій зустрічі послів Альянсу наприкінці минулого місяця.

Рютте і багато хто з нас хочуть переконатися, що підтримка України є послідовною та передбачуваною – цитує ЗМІ дипломата.

Вказується, що з урахуванням власної оцінки Альянсу сукупного ВВП НАТО це б означало щорічне виділення Україні 143 млрд. доларів. При цьому пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники.

“Пропозиція Рютте частково з’явилася у відповідь на розчарування деяких столиць тим, що вони роблять набагато більше, ніж інші, щоб допомогти Києву. … Країни Північної та Балтійської ініціатив, Нідерланди та Польща виплачують Україні більший відсоток свого ВВП на військову допомогу, ніж багато інших союзників”, – йдеться у статті.