Як повідомили у ДСНС, щонайменше 20 людей зникли безвісти після руйнівного удару РФ по багатоповерхівці у Києві.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих людей, серед яких 12-річна дівчинка.

Як повідомив президент Зеленський, близько 40 людей було поранено у столиці. Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

-Зараз іще триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі Києва. Шукають людей під завалами будинку. Більш ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти. Працюють усі необхідні служби і в Оболонському районі. Також триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських. Вдячний усім, хто допомагає рятувальникам і поліції.

Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття – понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно – захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому. За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною.