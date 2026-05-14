Організатори поєдинку підтвердили, що Усик і Верховен офіційно розіграють одразу два чемпіонські пояси, пише Кореспондент.

Зовсім скоро в Єгипті відбудеться поєдинок українського чемпіона проти гегемона кікбоксингу Ріко Верховена, і ця битва буде за пояс WBC.

Однак напередодні на офіційному сайті WBA заявили, що Усик може провести захист титулу WBA у майбутньому бою з Верховеном.

Але в умовах захисту є цікаві моменти: перший і головний полягає в тому, що пояс WBA буде на кону, але лише для Усика. Верховен, у свою чергу, не входить до топ-15 рейтингу цієї організації.

Щоб уникнути питань про те, чому бій дозволений як захист пояса, якщо нідерландський спортсмен не числиться у списку організації, вони посилаються на пункт С40, стверджуючи, що все це зроблено “в інтересах спорту”.

Таким чином, якщо Усик здобуде перемогу, йому зарахують успішний захист. В іншому випадку пояс стане вакантним.