Як повідомляло Інше ТВ, Трамвайна компанія шведського міста Гетеборг хоче передати Миколаєву 40 трамваїв.

Сьогодні група працівників «Миколаївелектротрансу» вирушила до Швеції, у Гетеборг, щоб на місці вивчити всі деталі роботи з трамваями, які планують передати нашому місту.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Наші працівники в Гетеборзі знайомитимуться з технікою, вчитимуться її обслуговувати, розуміти всі процеси — від щоденної експлуатації до технічних нюансів. Водночас вони представляють і наш досвід, адже «Миколаївелектротранс» — це сильна команда з багаторічною історією. Є працівники, які віддали підприємству понад 40 років життя», – зазначив мер.