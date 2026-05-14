За чотири місяці 2026 року бюджетний дефіцит рф досяг $78,4 млрд – це 2,5% ВВП і майже вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року. Для порівняння: на весь 2026-й москва закладала дефіцит у $50,5 млрд. Уже в квітні річний план було перевиконано з лишком.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Головний удар завдала нафта. Надходження від вуглеводнів упали на 38,3% – до $30,6 млрд. Обвалилися всі три ключові статті: податок на додатковий дохід, експортне мито на газ і податок на видобування корисних копалин. Щоб частково перекрити провал, кремль підняв базову ставку ПДВ – і ненафтогазові доходи формально зросли на 10,2%, до $125,6 млрд. Але це не економічне зростання, а фіскальний тиск: гроші вичавлюють з бізнесу і населення, а не заробляють.

Витрати тим часом злетіли до $235 млрд – на 15,7%, або $32 млрд, більше ніж рік тому. Армія, соціальні зобов’язання і підтримка «потрібних» секторів економіки з’їдають все більшу частку бюджету. За окремою статтею – обслуговування держборгу: лише за чотири місяці рф витратила на відсотки $14,8 млрд. Для порівняння: за весь 2022 рік ця сума становила $15,9 млрд. Внутрішні запозичення стають дедалі дорожчими, а простір для маневру – дедалі вужчим.

Фонд національного добробуту вже не рятує. Ліквідна його частина, за окремими оцінками, становить близько $48,4 млрд – менше, ніж поточний дефіцит. Фонд, який мав бути подушкою безпеки, фактично вичерпаний як повноцінний стабілізатор. Це визнає навіть центробанк рф: наприкінці квітня він публічно попередив про бюджетні ризики і натякнув на можливе посилення монетарної політики.

Далі – гірше. Бюджетна модель рф тримається на держвитратах і боргах, тоді як нафтові доходи падають, а реальна економічна активність сповільнюється. Щоб звести кінці з кінцями, москва, найімовірніше, ітиме трьома шляхами одночасно: підвищення податків, нарощування внутрішніх запозичень і скорочення окремих програм. Жоден з них не вирішує проблему, а лише відтягує момент, коли рахунки стануть неоплатними.