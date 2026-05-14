У вівторок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із представниками української дипломатичної служби, місцевої влади Тарнова, польських інституцій та громадськості урочисто відкрили меморіальну дошку на будівлі у польському Тарнові, де з 1920 року діяло Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки.

У будинку, колишньому готелі «Зольдінгер», розташовувався центр української дипломатії в еміграції. А у готелі «Брістоль» на Краківській, 9, працював Уряд УНР та знаходилась Головна квартира Отамана Симона Петлюри.

«Тарнів — це історія. Тут багато місць національної пам’яті, яку потрібно повертати, відновлювати та вшановувати. Адже це не лише про минуле, а й про майбутнє. Вчора на нашій церемонії були присутні пластуни, і це було надзвичайно символічно. Ми прийшли до минулого разом із майбутнім — із шаною та повагою. Шукати важливих уроків, а не зневіри. Шукати сили, а не розпачу», — зазначив міністр.

За словами глави МЗС, навіть у надзвичайно складних умовах українська дипломатія того часу підтримувала контакти з багатьма державами Європи та світу. Міністерство координувало діяльність дипломатичних представництв, зокрема у Польщі, Франції, Німеччині, Великій Британії, США, Туреччині та Швейцарії.

«Яким би важким не було становище українських провідників сто років тому, вони зберегли тяглість української державності. Зберегли головне — віру у вільну й незалежну Україну», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що, порівнюючи події сторічної давнини із сучасністю, Україна нині перебуває у значно сильнішій позиції — має потужне військо, широку міжнародну підтримку та стійкі державні інституції. За його словами, Україна повинна використати історичний шанс на перемогу над споконвічним ворогом і розірвати коло історії.

Андрій Сибіга наголосив, що будівля в Тарнові символізує не лише минуле, а й майбутнє України. За його словами, попри трагедію вимушеної еміграції цілого покоління українців, саме збереження державотворчої традиції УНР у Тарнові стало одним із чинників, які забезпечили тяглість української державності та створили підґрунтя для сучасної незалежної України.

Міністр також звернув увагу, що питання, які обговорювали українські дипломати сто років тому, залишаються актуальними й сьогодні — від постачання зброї до протидії російській пропаганді.

«У моєму кабінеті в Києві є фотографія наради послів УНР 1920 року, яку я часто показую гостям. До нашого часу збереглися й протоколи тієї зустрічі. І я щиро хочу, щоб українські дипломати колись говорили лише про мир, розвиток і майбутнє, а не про війну», — зазначив міністр.

Андрій Сибіга також зауважив, що історія Тарнова демонструє важливість солідарності між українським і польським народами.

«Польща тоді стала місцем, де українські державні інституції змогли продовжити свою діяльність. Цей історичний жест підтримки залишається важливою частиною спільної пам’яті наших народів», — заявив глава МЗС.

Андрій Сибіга висловив вдячність усім, хто долучився до реалізації ініціативи, зокрема послу України в Польщі Василю Боднару, генконсулу України в Кракові В’ячеславу Войнаровському, почесному консулу України в Тарнові Бартломію Бабушці, представникам українських дипустанов у Польщі, владі Тарнова на чолі з президентом міста Якубом Квасним, Інституту національної пам’яті, авторці проєкту меморіальної дошки Єві Флешер, професорці Ірині Матяш, а також польським і українським фахівцям у сфері охорони культурної спадщини.

«Ми сильніші, коли пам’ятаємо уроки минулого. Польсько-українське братерство, загартоване в Тарнові, сьогодні є міцним як ніколи. Нехай ця меморіальна дошка стане символом історичної пам’яті, пошани до минулого та міцної дружби між Україною і Польщею», — підсумував Андрій Сибіга.