Виконавчий комітет міської ради ухвалив важливе рішення, яке стосується стабільної роботи теплопостачальних підприємств міста та підтримки мешканців в умовах воєнного стану.

Через дію мораторію на підвищення тарифів під час війни миколаївці сплачують за тепло за заниженими цінами, які не покривають реальних витрат підприємств на газ, електроенергію та обслуговування мереж. Щоб теплопостачальники могли й надалі безперебійно працювати та розраховуватися за енергоносії, виконком затвердив спеціальний Порядок погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Рішення стосується трьох основних підприємств, що забезпечують місто теплом, – ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

Компенсація здійснюватиметься в межах 4% від додаткових надходжень до загального фонду бюджету громади, як це передбачено державним законодавством на 2026 рік.

Тобто бюджет міста компенсуватиме підприємствам різницю між економічно обґрунтованим (реальним) тарифом та тим, який фактично застосовується для населення.

Отримані кошти підприємства мають спрямувати виключно на свою основну діяльність. У першу чергу на розрахунки за природний газ, електрику та інші енергоносії.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2023 році Миколаївська міськрада зверталася до КМУ щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах перед ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»