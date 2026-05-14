Алекс Карп, генеральний директор компанії Palantir, яка розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для аналізу даних, заявив, що росіяни внесли його «у розстрільний список» через надання своїх продуктів Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Times.

Програмне забезпечення, яке надає Palantir, допомагає українським військовим сортувати величезні обсяги розвідувальних даних у режимі реального часу, щоб підвищити ефективність своїх ударів по російських військах.

Крім того, компанія допомагає з протиповітряною обороною — у січні з Києвом підписали угоду про будівництво загальнонаціонального щита протиповітряної оборони на базі штучного інтелекту, — а також із розмінуванням, визначаючи, які ділянки слід очистити передусім.

За словами Карпа, коли він уперше прибув до Києва — у 2022 році, лише за кілька місяців після битви за Київ, — «загальна думка була такою, що ми з’їхали з глузду, приїхавши сюди й пропонуючи свій товар, адже країна мала зазнати тотальної окупації».

Однак зараз, мовляв, «згідно з тим, що я бачив сьогодні, у них (в України — ред.) справи йдуть непогано, якщо не дуже добре».

Водночас CEO Palantir відмовився відповісти на те, чи допомагала його компанія завдавати ракетних ударів по території росії.

«Ми не коментуємо це, бо я вже в російському списку на розстріл. Але наша програмна інфраструктура є критично важливою для використання моделей такого типу і для того, як усе це можна було б організувати», — каже він.

Карп заявив, що Київ не оплачує роботу Palantir. Хто робить це замість України, він також не розкрив. Також він відкинув, що співпраця з Україною нібито допоможе покращити імідж компанії: «В Америці є багато людей, які дивляться на це (війну — ред.) зовсім інакше. Тож, знаєте, я насправді терплю багато лайна за захист України. І, до речі, я терплю це від впливових людей».

Нещодавно Карп зустрічався в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, переговори стосувалися того, як українські оборонні системи, які підтримує Palantir, можуть експортувати до Великої Британії та інших країн.

Міністр оборони України Михайло Федоров так описав цю співпрацю.

“Впроваджуємо AI у війну разом з Palantir — однією з найбільших defence tech-компаній світу.

Зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом. Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення — у червні 2022 року — та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо.

Результати цієї співпраці:

створили систему детального аналізу повітряних атак;

впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

інтегрували технології в планування deep strike-операцій.

Окремий напрям — Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Під час зустрічі показали команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.

Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою.

Наша мета — посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні.

Palantir — одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

Важливо, що Україна має змогу використовувати найкращі світові технології. Дякую партнерам за співпрацю та підтримку України.

