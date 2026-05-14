Протитанкові гранатомети, корпуси гранат, підривачі, димові шашки та сотні набоїв вилучили правоохоронці з території домоволодіння 42-річного мешканця обласного центру. Фігуранта поліцейські затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У межах розслідування кримінального провадження поліцейські відділення поліції №3 Миколаївського райуправління провели санкціоновані обшуки за місцем проживання 42-річного чоловіка. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили три ручних протитанкових гранатомети, шість корпусів гранат, шість димових шашок, сім підривачів та понад 670 набоїв різного калібру.

Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі. Найближчим часом, за клопотанням слідчих поліції, суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині затримали жінку, яка продавала гранати (ФОТО)