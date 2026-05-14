З 1 травня у Польщі припинили дію дозволів на медичну практику для 146 лікарів з країн поза ЄС через незнання польської мови, пише ЛБ.

За словами Янковського, у Польщі працюють близько 3 тисяч лікарів українського походження, і приблизно тисяча з них досі не надала мовного сертифіката рівня не нижче B1.

“Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати у Польщі як лікар”, — заявив Янковський.

Він наголосив, що незнання мови може становити загрозу для здоров’я і життя пацієнтів, оскільки такі лікарі не можуть повноцінно комунікувати ані з пацієнтами, ані з медичним персоналом.

Янковський зазначив, що українські лікарі часто працевлаштовуються у відділення невідкладної допомоги та в регіонах із кадровим дефіцитом.

Водночас, на його думку, варто поставити питання щодо якості такої роботи. Крім того, це створює значні юридичні ризики для лікаря.

“У нас складається враження, що частина українських лікарів не повністю усвідомлювала високий рівень відповідальності, зокрема кримінальної, для лікаря у відділенні невідкладної допомоги. Через недостатнє знання польської мови лікарі можуть виконувати свою роботу без повного розуміння всіх наслідків і вимог”, — переконаний Янковський.

Він також зазначив, що йдеться не про всіх лікарів: серед них є ті, хто володіє польською мовою, має диплом і докладає значних зусиль у роботі — іноді навіть більших, ніж польські колеги, прагнучи довести свою професійну цінність.