37-річну мешканку Первомайська на Миколаївщині слідчі затримали у процесуальному порядку одразу після чергового збуту вибухових боєприпасів та повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує до семи років ув’язнення.

Слідчі та оперуповноважені Первомайського райвідділу поліції за участі співробітників кримінального аналізу обласного главку поліції та процесуального керівництва прокуратури задокументували факти збуту боєприпасів фігуранткою. На місці подій правоохоронці вилучили п’ять бойових гранат, п’ять запалів до них та гроші, які жінка отримала за їх продаж.

Слідчі затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі вилучені боєприпаси поліцейські направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.