Під час судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку 13 травня стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс», з якою на той момент очільник ОП, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади – серед них, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та прем’єр-міністр. За словами прокурорки САП, це – Вероніка Анікієвич.

«Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даниленко (таке прізвище має одна з її родичок) називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы» (мовою оригіналу). Вона зазначає, що консультує з астрології: «за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів» (в оригіналі російською).

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – «надання інших індивідуальних послуг».

У витоках з сайтів з пошуку роботи «Схемам» вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

У телефонних книгах користувачів Анікієвич має промовисті теги «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко. Повідомлення Єрмаку про підозру вона прокоментувала так: «А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины» (наведено мовою оригіналу, українською: «А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України»).

Журналісти також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в «Дед- Г.Р.І.М.-чат»: «Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной» (наведено мовою оригіналу, українською: «Питання не в тому, куди пішов Єрмак, питання в тому, куди ми йдемо всією країною»).

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: «Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги» (наведено мовою оригіналу, українською – «До чого тут Єрмак? Ми країну втрачаємо, включайте мізки»).

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: «Я пишу про то что набу и сап продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы» (наведено мовою оригіналу, українською: «Я пишу про те, що НАБУ і САП продалися росіянам, і допомагають продавити капітуляцію, а ви мені про Єрмака. Єрмак пішов, а ось у країни проблеми»).

У переписці з користувачами вона згадала і про президента України: «Вы просто не в курсе что творят набу и сап, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной» (наведено мовою оригіналу, українською: «Ви просто не в курсі, що творять НАБУ та САП, на їхньому тлі «Зеля» з німбом та крилами за спиною»).

У 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що «на російському боці до неї підходив прикордонник».

Також «Схеми» встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ.

У 2015 році був очільником районного відділення «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Того ж року, після анексії Криму він казав у коментарі журналістам «Крим.Реалії»:

«Первый и основной фактор – политическая и экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Ну что, секрет для кого-то, что мужчины призывного возраста убегают от военкомата? Эта война не нужна» (наведено мовою оригіналу, українською: «Перший і основний фактор – політична та економічна ситуація залишає бажати кращого. Ну що, для когось секрет, що чоловіки призовного віку тікають від військкомату? Ця війна не потрібна»).

Він також зазначав, що його однопартійці не є ворогами для України, але «з повагою ставляться до Росії».

Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

«Схеми» звернулися за коментарем до Вероніки Анікієвич, але після представлення журналіста вона поклала слухавку.

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до певних призначень на вищі державні посади. За її словами, він обговорював це з особою, яка підписана в контактах як «Вероніка Феншуй Офіс». Зокрема, він надсилав цій особі дані про день народження кандидатів і просив поради.

Серед тих, чиї призначення обговорювали, як стверджує прокурорка САП, були, зокрема, кандидатури прем’єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича…Питає поради щодо нього, пише дату народження» – озвучила у суді Валентина Гребенюк.

Сам Андрій Єрмак прокоментував журналістам озвучені у суді листування та згадки про нібито консультації щодо кадрових призначень.

“А як можна консультуватися з кимось щодо призначення генерального прокурора, якого обирає Верховна Рада? Такого не було”.



Єрмак також заявив, що ніколи не спілкувався з гадалками чи «пророками» та заперечив будь-які зв’язки з езотерикою.

Але Єрмак – не перший і не єдиний, хто звертався за порадами до спеціалістів альтернативних знань. Вадим Денисенко нагадав кілька трагікомічних епізодів з життя українських політиків.

Історія про Глобу

Люди мого покоління памʼятають «асирійського» астролога Глобу, який консультував безліч українських політиків в 90-х і навіть 2000-х роках. Сама відома історія про нього – перенесення дати виборів 1994 року. Легенда звучить так: Глоба консультував Деоніда Макаровича і пояснив йому, коли потрібно проводити вибори, щоб виграти вдруге. Саме це стало однією з вагомих причин для перенесення виборів на більш ранній період. Кравчук програв, але Глоба ще років десять прекрасно заробляв на українських політиках. Астрологія була і залишається надвагомим елементом української політики. Просто вголос про це мало хто говорить.

Гольфи від Кучми

Леонід Данилович певний період часу одягав під піджак гольфи, а не сорочки з галстуками. Чому? Легенда звучала так: невідомий маг саме так будував йому захист від злих сил. Гольф захищав шию ( в деяких версіях щетовидку) від енергетичних ударів ззовні. На відміну від Кравчука – це спрацювало. Але гольфи вийшли з моди.

Стара проститутка на щастя

На столичній Бессарабці жила дуже літня шалава, яка стала фетишом українського політикуму. В певний момент стало «достеменно відомо»: якщо ти хочеш здійснити щось важливе в своєму політичному житті, ти маєш «на щастя» сходити до цієї проститутки на оральний секс. Якщо все пройде вдало – все вдасться. Жінка заробляла космічні по тих часах гроші.

Острозька крипта Януковича

Центральний корпус Острозької академії – це колишній монастир, в підвалах якого є крипта. Ніяких поховань давно нема, але є легенда, якщо в одній з «кімнат» цієї крипти помолитися, то виграєш вибори і взагалі, буде тобі політичне щастя. Свого часу спеціально для такої молитви в Острог навідався Янукович. Але вийшла проблема: вхід до цієї «кімнати» був завузький для Януковича і він, як Вінні Пух застряг в ньому. Голова була вже в місці для моління, а тулуб в проході. Охорона хотіла витягти Федоровича, але він на них загарчав і потім щиро помолився. Ну а після цього, як відомо, він свій термін до кінця не відбув. В Острозі впевнені – це через те, що тільки наполовину всунувся в «молільню».

Я можу продовжити цей список історій. Але суть зрозуміла і так. Проте, ті, хто інформаційно працював над цим питанням, явно нефахові спеціалісти. Еталонний скандал про чорну магію – це міф про гаїтянського президента Дювальє (Папа Док), який ніби то приписував смерть Кеннеді своїй магії. І в це багато хто повірив. В історії з Єрмаком явно не вистачає свого Кеннеді. Шкода, що такий сюжет так бездарно спалили.