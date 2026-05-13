13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія». З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.

Основний напрямок удару – західні регіони країни!

Особливість атаки – противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» майже у всіх регіонах країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.

Атака триває, декілька БпЛА – в повітряному просторі України.

Не ігноруйте тривогу, дотримуйтесь правил безпеки!