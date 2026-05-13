Україна під масованою атакою – а Укрзалізниця стала сьогодні однією з основних цілей ворога. Продовжують кидати всі сили, аби спробувати загальмувати нашу залізницю. 23 удари прийшлись саме на залізничні об’єкти на заході, півночі та в центральній частині України, повідомили в Укралізниці.

Під ударами була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також зафіксовано влучання в рухомий склад — ще вночі було пошкоджено три локомотиви.

Наші моніторингові центри працюють у посиленому режимі, стежимо за ситуацією в усіх регіонах та оперативно провадимо евакуації, повідомляємо наших працівників про загрози, щоб вони вчасно пройшли в укриття. Завдяки цій непростій злагодженій роботі – жоден наш пасажир не постраждав під час цієї масованої атаки, а потяги продовжують рух на всіх ділянках. На робочих місцях, попри такі прицільні удари, також без загиблих. Маємо травмовану співробітницю, яка отримала травму, коли поспішала до укриття.

Але, на превеликий жаль, не без втрат в нашій Залізній Родині. Підступні удари ворога по залізничному містечку Здолбунів забрали життя 2-х наших колег. Вони не були на робочих місцях в цей час, але ж ворог б’є без розбору, а також одного нашого колегу травмованого там же. Допомагаємо.

Продовжуємо стежити за повітряними загрозами для наших поїздів і, за потреби, проводимо евакуацію пасажирів у разі безпосередньої небезпеки. Через це можливі тимчасові затримки поїздів, оперативні зміни графіка руху та коригування маршрутів.

Просимо пасажирів із розумінням ставитися до можливих змін під час подорожі та уважно слухати оголошення у поїздах, на вокзалах і станціях. Продовжуємо рух!