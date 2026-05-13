Як повідомляло ІншеТВ, На Миколаївщині військовослужбовець з АК-74 вбив двох товаришів по службі

За клопотанням прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох співслужбовців на Миколаївщині (п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців.

37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Того ж дня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.