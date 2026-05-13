Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з 2022 року кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації зросла в понад 330 разів. Про це він розповів 13 травня під час щорічної доповіді за 2025 рік у парламенті.

Лубінець повідомив, що йому надійшло понад 6 тис. звернень щодо порушень дій представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, через що він вимагає термінового створення робочої групи на рівні Міністерства оборони України, куди він також планує увійти.

Він вкотре визнав, що Україні триває ганебна практика використання балаклав, застосування сили, побиття й навіть убивства цивільних у військкоматах.