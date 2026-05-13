На Миколаївщині посадовцю Держпраці повідомлено про підозру в одержанні майже 428 тис грн неправомірної вигоди

Підозрюваний – посадовець Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи членом комісії з перевірки знань з питань охорони праці, організував схему одержання коштів від представників навчальних центрів, які проводили відповідне навчання.

Неправомірну вигоду він отримував за безперешкодне проходження слухачами навчальних центрів перевірки знань та успішне складання іспитів без створення штучних перешкод.

Упродовж лютого – травня 2026 року посадовець одержав від представників двох навчальних центрів майже 428 тис грн неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у розмірі 1 164 800 грн. Також його відсторонено від займаної посади.