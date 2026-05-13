Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький назвав сьогоднішню атаку рф наймасованішим обстрілом з початку великої війни.

За його інформацією, на територію області залетіло 11 дронів — більшість з них вдалось знешкодити. Водночас також були прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.

Угорщина після атаки вперше з початку війни засудила російську атаку і викликала російського посла, щоб висловити протест через сьогоднішню атаку на Закарпаття.

Євгєній Станіславов має прибути до МЗС Угорщини вранці 14 травня. Об 11:30 за місцевим часом запланована зустріч дипломата з міністром Анітою Орбан.

Обговорення сьогоднішньої масованої атаки на Україну, зокрема, на Закарпатську область, було на порядку денному першого засідання уряду Петера Мадяра.

Прем’єр-міністр підкреслив, що угорський уряд «рішуче засуджує російський напад на Закарпаття».

Попередник Аніти Орбан Петер Сіярто ніколи не викликав російського посла після атак рф на Закарпаття.