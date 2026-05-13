12 травня на Гуляйпільському напрямку військові 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку. російський командир наказав вчинити наругу над тілами двох загиблих українських бійців.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

-Цинізм та жорстокість ворога не знає меж. Для військовослужбовців рф не існує ані правил та звичаїв війни, ані жодних моральних принципів.

12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку зробила інфільтрована група противника. На жаль, в ході бою двоє наших воїнів загинули.

За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу збройних сил російської федерації віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови “для підтвердження” та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ.

Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності.

Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища і особи.

Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

Винні обов’язково будуть покарані. Відплата неминуча для кожного, хто брав участь у цьому звірстві.