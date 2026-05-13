Україна розробила план дій відповідно до вимог до країн-членів ЄС щодо національних меншин і вже відбуваються відповідні заходи. Вони повністю враховують інтереси Угорщини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віце-прем’єр-міністр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка повідомив журналістам на форумі “Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення”.

Він зазначив, що цього тижня формується угорський уряд, і додав, що в України є вікно можливостей для того, щоб всі зрозуміли, що відкриття першого кластеру є на користь угорській позиції щодо захисту національної меншини.

“Є відповідна бенчмарка щодо поваги до національних меншин в вимогах до держав-членів Європейського Союзу. Є План дій, який ми склали разом з цією дорожньою картою, і відбуваються заходи щодо національних меншин. Вони повністю враховують всі інтереси Угорщини”, – сказав Качка.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що з цієї причини є велике сподівання, що з формуванням угорського уряду почнеться робота.

“Є багато дат в календарі, коли можуть бути прийняті потрібні рішення. І тому ми справді вважаємо, що і на рівні COREPER, тобто на рівні постійних представників держав-членів Європейського Союзу відбудеться невідкладне схвалення всіх шести кластерів”, – заявив він.

Качка висловив сподівання, що це можна зробити 26 травня, та зауважив, що “не велика проблема”, якщо технічно це станеться 16 червня.

“Але для того, щоб ми тримали політичну спільність і солідарність, дуже важливо, власне, прийняти ці рішення з боку Європейського Союзу і потім спільно до завершення головування Кіпра в Європейському Союзі”, – підкреслив він.