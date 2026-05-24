Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по українських містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі.

Як поінформували в МВС, зросла і кількість поранених: лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з них троє дітей. Поліцейські столиці прийняли вже більше 540 заяв про пошкоджене майно.

«Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею “Чорнобиль” безповоротно втрачені.

Рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.

Дякуємо кожному, хто працює на місцях обстрілів: рятувальникам, поліцейським, гвардійцям, медикам, комунальникам. Сьогодні на вулицях столиці ми зустріли й сотні волонтерів, які допомагали екстреним службам. У моменти терору українці вчергове демонструють всьому світу свою єдність та силу», – мовиться в повідомленні МВС.

