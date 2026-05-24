Всі служби продовжують працювати на місцях нічних російських ударів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який поінформував про людські втрати внаслідок терору росіян – чотири людини загинули, близько 100 постраждали.

«Дякую всім нашим службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки: близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

Дуже важливо, що в наших людей є підтримка одне одного. Я дякую кожному та кожній, хто допомагає постраждалим. Не менш важлива і подальша підтримка з боку наших партнерів. Вдячний усім, хто зараз висловлює слова підтримки. Але потрібні й конкретні кроки для посилення ППО – постачання ракет не повинне зупинятися жодного дня», – зазначив Зеленський.

