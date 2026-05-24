Унаслідок масованої російської атаки пошкоджень зазнали провідні культурні інституції Києва.

Міністерство культури перерахувало пошкоджені об’єкти, передає Інше ТВ.

Серед них:

Національний художній музей України;

Національна філармонія України;

Національна музична академія України;

Національний центр «Український Дім»;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Київська опера.

Значних пошкоджень зазнав Національний музей «Чорнобиль». Постраждали також пам’ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім і Поштова станція.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила:

«Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни рф проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента».

Міністерство культури України продовжує збирати інформацію про наслідки обстрілу та координує взаємодію з постраждалими закладами культури.

