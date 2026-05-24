У неділю, 24 травня, у Львові в межах відзначення Дня Героїв офіційно відкрили площу Андрія Парубія, який був вбитий торік.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Zaxid.net.

«Саме тут – біля будівлі обласної ради, де він був депутатом кількох скликань, – Андрій починав свій політичний шлях. Так місто вшанувало памʼять людини, яка все життя присвятила Україні», – написав Андрій Садовий.

Як повідомляло Інше ТВ, СБУ завершила досудове розслідування щодо убивства Андрія Парубія: кілеру загрожує довічне ув’язнення