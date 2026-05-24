Партнери України засуджують масований російський удар по Києву й інших регіонах країни в ніч на 24 травня, пише Iнтерфакс.

Президентка Молдови Мая Санду назвала обстріл воєнним злочином. “Минулої ночі масований удар російських ракет і дронів по Києву є воєнним злочином. Вбивство цивільних осіб є воєнним злочином”, – написала вона у соцмережі Х і закликала більше підтримувати Україну і тиснути на РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що атака росіян була спрямована на житлові райони та цивільну інфраструктуру. “Цю безглузду війну агресії необхідно зупинити. Ми маємо продовжувати чинити тиск на воєнну машину Росії та посилювати нашу підтримку України”, – написав він у соцмережі Х.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив: “Навмисні удари по житлових районах та цивільній інфраструктурі є неприйнятними актами терору”.