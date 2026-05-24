У Тернополі 46-річний застрелився у будівлі ТЦК, куди його доставили для уточнення військово-облікових даних, передає УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як повідомили у поліції, 23 травня надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у приміщенні вбиральні виявили тіло чоловіка.

Загиблий – 46-річний житель Тернополя. Як встановили поліцейські, цього дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї – йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації “самогубство”.

Поліцейські встановлюють обставини події.