Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Второво» у Володимирській області рф.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини рф до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії. Служба безпеки продовжує системно виконувати завдання Президента України щодо зменшення військового та економічного потенціалу рф, який працює на ведення війни проти нашої держави.

«СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», – заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

Як повідомляло Інше ТВ, Сил оборони України завдали уражень по нафтовому терміналу “Таманьнефтегаз” та кораблям ворога