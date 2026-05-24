Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками Державної прикордонної служби ВСП 26 прикордонного загону продовжують заходи з охорони водних біоресурсів у період весняної нерестової заборони.

23 травня в акваторії Бузького лиману поблизу села Парутине Миколаївського району Миколаївської області виявлено факт незаконного вилову живих водних біоресурсів. Громадянин виловив 206 особин пузанка, 124 особини тарані, а також судака та оселедця.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, державними інспекторами складено протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до судових органів.

Розрахунок збитків проведено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1042 від 29 вересня 2023 року. Загальна сума шкоди, завданої державі внаслідок незаконного вилову водних біоресурсів, склала понад 707 тисяч гривень.

