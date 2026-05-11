9 травня державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу спільно з працівниками поліції МРУП ГУНП в Миколаївській області викрили факт незаконного вилову риби на річці Інгул поблизу села Мішково-Погорілове Миколаївського району.

Порушники здійснювали вилов водних біоресурсів вбрід забороненим знаряддям лову — месиновою сіткою довжиною 60 метрів, висотою 3 метри та з розміром вічка 60 мм.

У браконьєрів виявлено 3 судаки та 6 карасів сріблястих. Такі дії є порушенням статті 63 Закону України «Про тваринний світ» та Правил любительського рибальства.

Розмір шкоди, завданої державі внаслідок незаконного добування водних біоресурсів, становить понад 20 тисяч гривень. Матеріали за фактом правопорушення направлено до суду.

