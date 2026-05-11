Українці успішно виступили на міжнародному турнірі ITTF World Para Challenger Lasko 2026, що 3–9 травня пройшов у словенському місті Лашко та зібрав спортсменів 45 країн світу. Україну представили 10 спортсменів, які вибороли 8 високих нагород – 2 золоті, 1 срібна та 5 бронзових – та посіли четверту сходинку цих змагань.

Свій внесок внесла і миколаївська спортсменка Наталя Косміна, інформує Національний паралімпійський комітет України.

Так, в одиночному розряді у класі 11 миколаївська спортсменка посіла ІІІ місце. У змішаному парному розряді Наталя Косміна разом з Валерієм Власенко з Чернігівщини (клас 22) здобули «бронзу».

