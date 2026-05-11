Укренерго звернулося до Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією про внесення змін до тарифів компанії на передачу електроенергії і диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою на 2026 рік. Про це пише Кореспондент.

Зазначається, що підставами для перегляду чинних тарифів Укренерго бачить зростання курсів валют, зменшення прогнозного обсягу передачі електроенергії та підвищення НКРЕКП прайс-кепів з 1 травня цього року.

“Зростання курсу іноземних валют відносно гривні створює додаткове фінансове навантаження на Укренерго, зокрема в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед “зеленою” генерацією, ціна якої фіксується в євро”, – зазначили в компанії.

Наступним фактором в Укренерго називають перегляд прогнозного балансу ОЕС України до кінця поточного року. Відповідно до нових розрахунків, прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%.

“Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків Укренерго як оператора системи передачі”, – пояснили в компанії.

Окрім того, на думку компанії, лібералізація регулятором прайс-кепів з 1 травня збільшує середньозважену ціну електроенергії як базу для розрахунків Укренерго з іншими учасниками ринку.

“Сукупність усіх цих факторів потребує невідкладного реагування. Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу електроенергії та оперативно-технологічне управління об’єднаною енергосистемою – це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку електроенергії”, – наголосили в Укренерго.

В компанії нагадали, що її тарифи не стосуються побутових споживачів і їх перегляд не змінить вартість електроенергії для населення.

У у грудні 2025 року НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифу Укренерго на передачу електроенергії на 2026 рік. На першому етапі, з 1 січня по 31 березня 2026 року, тариф становив 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше тарифу в 2025 році (686,23 грн/МВт*год). З 1 квітня і до кінця року тариф підвищувався до 742,91 грн/МВт*год (плюс 8,2%).