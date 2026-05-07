6 травня 2026 року в ході спільних заходів з працівниками Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області по протидії браконьєрству під час весняно-літньої нерестової заборони на вилов водних біоресурсів було виявлено трьох порушників.

Як повідомили в Миколаївському рибоохоронному патрулі, браконьєри на р.Південний Буг, використовуючи 6 сіток, на надувному човні незаконно виловили 150 екз. ляща, 26 екз. карася сріблястого, 1 екз. судака звичайного та 9 екз. річкових раків, чим нанесли збитки рибному господарству України на суму 322 031 грн.

Порушників було затримано на виїзді з Микитівського кар’єру (перехрестя автодороги М24, Олександрівська ТГ, Вознесенський район).

Слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події, відомості внесені до ЄРДР. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Матеріали готуються до суду.

А вже вночі поблизу с. Бузьке (Вознесенський район) державними інспекторами виявлено порушника, який, незважаючи на весняно-літню нерестову заборону, за допомогою гідрокостюму та аквалангу незаконно добув 345 екземплярів річкових раків, розміром від 7-9 см.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу, які здійснили огляд місця події та внесли відомості до ЄРДР. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 249 Кримінального Кодексу України.

Збитки рибному господарству України становлять 1 149 540 грн.

