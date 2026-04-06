З 5 квітня на території області розпочалась щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, яка триватиме до 30 червня включно.



У цей період поліцейські підрозділу на воді спільно з представниками рибоохоронного патруля та екологами працюють у посиленому режимі. Правоохоронці щоденно перевіряють водойми як з берега, так і з води, виявляючи браконьєрів і порушників правил рибальства. Основна мета таких заходів — збереження водних біоресурсів у період їхнього розмноження.



Як повідомили в поліції Миколаївщини, 5 квітня під час спільного рейду на річці Інгул правоохоронці виявили дві мисинові сітки, ймовірно встановлені браконьєрами. У заборонених знаряддях лову знаходилися риба та раки. Поліцейські вилучили сітки, а виловлені біоресурси — 34 особини рака та рибу випустили назад у природне середовище, чим запобігли значним збиткам рибному господарству України. Також поліцейські провели з рибалками профілактичні бесіди, щодо недопущення порушень правил рибальства.

Правоохоронці нагадують, що за порушення нерестової заборони передбачена як адміністративна так і кримінальна відповідальність. Зокрема, за незаконний вилов риби у цей період порушникам може загрожувати не лише штраф, а й обмеження волі строком до трьох років, а також обов’язкове відшкодування завданих збитків.

Під час дії заборони дозволяється виключно любительський вилов у межах населених пунктів і лише з берега — однією вудкою з двома гачками або однією вудкою з одним гачком, а також спінінгом із використанням штучної приманки.

Шановні громадяни, закликаємо вас дотримуватися встановлених правил та дбати про збереження природних ресурсів. Якщо ви стали свідками порушень правил рибальства або фактів незаконної реалізації риби, негайно повідомляйте про це за номером 102.

