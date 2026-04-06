США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни, повідомляють чотири джерела з США, Ізраїлю та регіону, обізнані з переговорами.

Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди невеликі. Але ця остання відчайдушна спроба може бути єдиним шансом запобігти різкій ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари по енергетичних та водних об’єктах у країнах Перської затоки.

Очікувалося, що 10-денний термін, встановлений президентом Трампом для Ірану, закінчиться в понеділок увечері. Але в неділю Трамп продовжив свій термін на 20 годин і опублікував на Truth Social новий термін у вівторок о 20:00 за східним часом.

У неділю Трамп заявив Axios, що США «ведуть глибокі переговори» з Іраном і що угода може бути досягнута до закінчення терміну, встановленого президентом Трампом, у вівторок.

«Є хороший шанс, але якщо вони не укладуть угоди, я підірву там усе», – сказав він.

Посадовець Білого дому підтвердив, що план 45-денного припинення вогню між США та Іраном був «однією з багатьох ідей», які обговорюються на даний момент. «Президент його не підписав. Операція «Епічна лють» триває. Президент Трамп виступить докладніше о 13:00», – сказав представник Білого дому.

Трамп погрожував знищити інфраструктуру, життєво важливу для іранських цивільних осіб, якщо він не зможе досягти угоди з режимом.

Такі напади можуть вважатися воєнними злочинами, і Іран погрожував відповісти атаками на інфраструктуру в Ізраїлі та країнах Перської затоки.

Два джерела повідомили, що оперативний план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об’єктів Ірану готовий, але наголосили, що продовження терміну Трампа мало на меті дати останній шанс досягти угоди.

Чотири джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями, повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення, надіслані між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Посадовець США заявив, що адміністрація Трампа останніми днями надала Ірану кілька пропозицій, але поки що іранські чиновники їх не прийняли.

Джерела повідомили, що посередники обговорюють зі сторонами умови двофазної угоди; перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого буде досягнуто остаточного припинення війни.

За словами одного з джерел, припинення вогню може бути продовжено, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Другий етап – це угода про припинення війни.

Джерела повідомили, що посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми високозбагаченого урану Ірану – або шляхом його вивезення з країни, або шляхом розведення – можуть відбутися лише за остаточної угоди.

Джерела повідомили, що посередники працюють над заходами зміцнення довіри, які Іран міг би прийняти щодо відновлення Ормузької протоки та її запасів високозбагаченого урану.

Ці два питання є головними козирами Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них лише за 45 днів припинення вогню, повідомили два джерела.

Посередники хочуть побачити, чи зможе Іран зробити часткові кроки з обох питань на першому етапі угоди. Вони також працюють над кроками, які адміністрація Трампа могла б зробити, щоб дати Ірану гарантії того, що припинення вогню буде дотримано, і війна не відновиться.

Іранські чиновники чітко дали посередникам зрозуміти, що вони не хочуть опинитися в ситуації з Газою чи Ліваном, де на папері є припинення вогню, але США та Ізраїль можуть атакувати знову, коли захочуть.

Посередники також працюють над іншими заходами зміцнення довіри США, які США могли б вжити, щоб задовольнити деякі вимоги Ірану.

Що варто подивитися: Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що посередники дуже стурбовані тим, що іранська відповідь на американо-ізраїльський удар по енергетичній інфраструктурі країни буде руйнівною для нафтових та водних об’єктів країн Перської затоки.

Посередники заявили іранським чиновникам, що немає часу на подальші переговорні дії, і наголосили, що наступні 48 годин – це остання можливість для них досягти угоди та запобігти масовим руйнуванням для країни.

Іранські чиновники, принаймні публічно, все ще займають надзвичайно жорстку позицію та відкидають будь-які поступки. Військово-морські сили КВІР заявили в неділю, що ситуація в Ормузькій протоці «ніколи не повернеться» до того, що було до війни, особливо для США та Ізраїлю.