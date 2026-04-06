Подія сталася сьогодні, 6 квітня, близько 17:50 на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» поблизу села Калинівка Воскресенської громади.

Про обставини повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

За попередньою інформацією, відбулось зіткнення Mercedes-Benz ML 270 під керуванням 47-річного водія та ГАЗ 322132, яким керував 38-річний чоловік. Внаслідок автопригоди трьох пасажирів мікроавтобуса та водія позашляховика з тілесними ушкодженнями каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

Слідчі попередньо кваліфікують дорожньо-транспортну пригоду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Наразі слідчі та криміналісти слідчого управління обласного главку поліції здійснюють огляд місця події та з’ясовують за яких обставин відбулась аварія. Інспектори сектору патрульної поліції відділення поліції №4 Миколаївського райуправління здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для водіїв, що рухаються автошляхом.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063 785 04 20 або 102.

