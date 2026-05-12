Північна Корея отримує безпрецедентні прибутки, надаючи військову підтримку Росії в її вторгненні в Україну, отримуючи в обмін на зброю та війська іноземну валюту та енергоносії, повідомляє Iнтерфакс.

“За оцінками, за три роки Північна Корея заробила до $13 млрд – суму, що майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни”, – йдеться у повідомленні.

За оцінками науково-дослідного інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, до 2025 року Північна Корея поставила зброї на суму від $7 до $13,8 млрд. Крім ракетної артилерії та снарядів, вважається, що Північна Корея поставила майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23, які, як стверджується, були розроблені за допомогою Росії.

Натомість Північна Корея, ймовірно, отримала не лише іноземну валюту, а й матеріали для виробництва зброї та військові технології, а також товари щоденного вжитку.

Вважається, що Москва заплатила понад $600 млн за розгортання північнокорейських військ лише за трохи більше року, починаючи з осені 2024 року. Згідно з доповіддю південнокорейського депутата, який відвідав Україну в лютому, у зоні бойових дій залишається близько 10 000 бійців північнокорейських спеціальних сил. Крім того, приблизно 10 000 інженерів, а також сотні операторів безпілотників і військовослужбовців забезпечують вогневу підтримку на передовій.

За наявними даними, у Північної Кореї є плани відправити ще 30 000 військовослужбовців.

Північнокорейські військові, які беруть участь у російсько-українській війні, отримують близько $2000 на місяць у вигляді винагороди, а також виплату в разі загибелі в розмірі до $10000. За даними південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS), станом на лютий загинуло або отримало поранення приблизно 6 000 північнокорейських солдатів.

“Кім ставиться до солдатів, що повернулися, як до національних героїв, а сім’ї загиблих солдатів отримують компенсацію, наприклад, у вигляді елітного житла в Пхеньяні. Наприкінці квітня багатьох високопоставлених російських чиновників було запрошено на церемонію в Північній Кореї з нагоди завершення будівництва меморіального залу на честь розгорнутих солдатів”, – повідомляє агентство.

ВВП Північної Кореї оцінюється в розмірі від $12 млрд до $26 млрд, але цифри варіюються залежно від агентства, що їх оприлюднює, через обмеженість даних. Статистика ООН вказує, що ВВП країни у 2024 році становив $17,2 млрд, тоді як центральний банк Південної Кореї оцінив цю цифру в 37 трлн вон ($25,3 млрд за поточним курсом). За даними банку, темпи зростання у 2024 році становили 3,7%, що є найвищим показником з часу введення санкцій у 2016 році.

“Збільшення поставок матеріальних засобів до Росії може спричинити довгострокові зміни в промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї”, – зазначив дослідник Корейського інституту розвитку, аналітичного центру Нам Чін-вук.

Вважається, що бурхливий розвиток оборонної промисловості та покращення енергопостачання приносять користь мешканцям столиці Північної Кореї. Джерело, яке відвідало Пхеньян восени 2025 року, зазначило, що “кількість розкішних автомобілів на вулицях значно зросла порівняно з минулим”. Джерело зазначило, що було чимало японських та європейських автомобілів з приватними номерними знаками.