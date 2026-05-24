Президент Зеленський та голова МВС Ігор Клименко прибули на місце ракетного удару в Києві.

Відповідне відео опубліковано в акаунтах Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок – один із найстаріших київських ринків. Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD. Станом на зараз відомо, що загалом у столиці 69 людей постраждали. На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.



Я вже говорив із Президентом Франції та Премʼєр-міністром Норвегії. Сьогодні буде ще комунікація з нашими партнерами. Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія. Вони воюють лише проти наших людей, проти нашої пам’яті, історії, проти всього, що формує нормальне людське життя. Важливо, щоб Росія розуміла, що за всі ці злочини вони нестимуть відповідальність», – йдеться в повідомленні Президента до відео.

Як повідомляло Інше ТВ, “Ми робимо все, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово «мир», – Зеленський про нічну атаку (ВІДЕО)