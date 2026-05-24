Європейський Союз офіційно відхилив амбітну пропозицію Великої Британії щодо створення єдиного ринку товарів. Брюссель залишається непохитним у своїх правилах навіть заради зближення з Лондоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пропозиція Лондона з’явилася на тлі політичної кризи всередині країни. Прем’єр-міністр Кір Стармер пообіцяв знову зробити Британію “центром Європи” і він хоче залучити підтримку та зупинити розмови про свою відставку.

Новий план представив Майкл Еллам, головний перемовник Стармера з питань Brexit. Еллам нещодавно відвідав Брюссель з офіційним візитом де намагався переконати європейських партнерів у необхідності тісніших зв’язків.

Ідея провалилася, адже посадовці ЄС відхилили ініціативу. Це стало черговою ознакою труднощів у відносинах. Лондон був готовий розмити свої “червоні лінії”, але цього виявилося замало для Брюсселя.

Минуло майже десять років після Brexit й зараз ЄС та Велика Британія проводять широкий перегляд відносин. Очікується великий саміт, який мають провести найближчими тижнями. Британія прагне значно тісніших торгівельних зв’язків, проте Брюссель не поспішає відкривати ринок.

Увага змістилася на деталі поточних переговорів. Сторони намагаються уточнити умови торгівлі в окремих секторах.

Зокрема, переговори стосуються:

продовольчих товарів;

сільськогосподарської продукції;

енергетичного сектору.

Європейська комісія поки зберігає тишу щодо торгівлі і сконцентровані саме на захисті України.

“Ми також бачимо можливості для поглиблення співпраці там, де це зараз найважливіше”, – кажуть співрозмовники видання. Таким чином, Брюссель дає зрозуміти: безпека та політика зараз у пріоритеті, а економічні привілеї Британії доведеться почекати.