Китай у неділю запустить пілотований космічний корабель “Шеньчжоу-23” із трьома астронавтами на борту. Один із членів екіпажу проведе на орбітальній станції “Тяньгун” цілий рік – це стане рекордною за тривалістю місією для китайської космічної програми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Запуск запланований на 23:08 за місцевим часом із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. До складу екіпажу увійшли командир Чжу Янчжу, пілот Чжан Юаньчжі та спеціаліст із корисного навантаження Лі Цзяїн – колишній поліцейський із Гонконгу, який стане першим астронавтом із цього міста в китайській космічній місії.

Один із астронавтів залишиться на станції “Тяньгун” на 12 місяців для вивчення впливу тривалого перебування у космосі на організм людини. Китайське агентство пілотованої космонавтики зазначило, що остаточне рішення щодо цього члена екіпажу ухвалять пізніше залежно від перебігу місії.

Запуск відбувається на тлі посилення космічного суперництва між Китаєм та США. Пекін планує здійснити висадку людини на Місяць до 2030 року та створити постійну місячну базу разом із росією до 2035 року. Водночас NASA прагне повернути астронавтів на Місяць уже у 2028 році в межах програми Artemis.

У Reuters зазначають, що Китай активно нарощує космічні можливості. У 2024 році країна першою у світі доставила зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця за допомогою роботизованої місії. Також Пекін готує до польотів пакистанських астронавтів, один із яких може приєднатися до майбутньої місії на “Тяньгун”.