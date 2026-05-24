Вчора, 23 травня , приблизно о 21:30, на перехресті вулиць Олекси Алмазова та Курортної сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW під керуванням 20-річного водія та мопеду Honda Dio, яким керував 44-річний чоловік.



З місця події водія мототранспорту із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.



Як повідомляються в поліції Миколаївської області, нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.



Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.



Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині п’яний водій збив чоловіка та втік з місця ДТП – водія розшукали, а ось постраждалий помер (ФОТО)