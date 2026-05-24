Смертельний борнавірус вперше зафіксували на півночі Німеччини. Інформація про стан пацієнта не розголошується, передає УНН із посиланням на DW.

Людина, що має хворобу Борна, проживає в районі Людвігслуст-Пархім федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія. У цьому районі вперше зафіксовано такий випадок, повідомляє телеканал n-tv. Інформація про стан пацієнта не розголошується. Повідомляється лише, що він живий.

Вірус хвороби Борна (ВХБ) викликає тяжке запалення головного мозку, що у багатьох випадках призводить до смерті. Цією хворобою можуть заражатися сільськогосподарські тварини – коні, корови та вівці. Людині вона передається, мабуть, від землерийок. Наприклад, при збиранні сараїв та комор, де селяться ці звірята.

У Німеччині фіксується 5-10 випадків зараження ВХБ на рік. Найчастіше це відбувається на півдні ФРН, у Баварії. За останні місяці від хвороби Борна там померло двоє людей, пише видання Merkur. Північніше поодинокі випадки раніше фіксували у Бранденбурзі та Нижній Саксонії, але ще ніколи – у Мекленбурзі – Передній Померанії чи Шлезвіг-Гольштейні.