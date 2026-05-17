Подія сталася вночі 16 травня, близько 3:00, неподалік села Мостове Мостівської громади Вознесенського району. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями. Попри зусилля лікарів, потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт, оперативники управління карного розшуку, співробітники відділення поліції №2 Вознесенського райуправління та райуправління поліції, а також криміналістична лабораторія та слідчі слідчого управління поліції.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть потерпілого настала від чисельних тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

У ході першочергових оперативно-розшукових та слідчих заходів правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб і водія, причетного до ДТП. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

За результатами освідування у керманича ВАЗівки виявили 1,4 проміле алкоголю.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, рухався ґрунтовою дорогою та здійснив наїзд на чоловіка, який сидів на проїзній частині. Після аварії водій помістив потерпілого на заднє сидіння автівки, відвіз до односельчанина та попросив викликати швидку допомогу, пояснивши, що у нього сів телефон, а сам поїхав та сховав авто у ангарному приміщенні за місцем своєї роботи.

Транспортний засіб правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Нині слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини події. Призначено проведення низки відповідних експертиз, за результатами яких будуть прийняті подальші процесуальне рішення та надано кваліфікацію діям усіх учасників.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

