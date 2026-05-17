В Україні завтра, 18 травня, практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Повітря максимально прогріється до +25°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталки Діденко.

Понеділок розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20…+24 градуси.

Свіжіше буде трохи на заході, +18…+20, а найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22…+25 градусів.

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, практично повсюди, хіба окрім північного сходу України.

У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20 градусів.

“Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати – травень таке любить”, – додала Діденко.