Сьогодні, 16 травня, приблизно о 03:25, на автодорозі Н-11 “Дніпро-Миколаїв”, біля повороту на село Михайло-Ларине Воскресенської громади, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля рейсового Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

За попередніми даними, 32-річний водій, рухаючись автодорогою, допустив виїзд за межі проїзної частини, де у подальшому транспортний засіб зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди три пасажирки мікроавтобуса 40, 64 та 71 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх медики госпіталізували. Нині потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: (063) 785-04-20 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві електроскутеріст на переході збив літню жінку – поліція шукає свідків