Подія сталась сьогодні, 15 травня, близько 7:30 на перехресті пр. Богоявленського та вул. Янтарної.

53-річний водій, керуючи електроскутером Master Rog 2 000 Bт, здійснив наїзд на 73-річну жінку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, з місця пригоди постраждалу з травмами каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.



Нині поліцейські з’ясовують усі обставини події.



Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 291 Кримінального кодексу України «Порушення чинних на транспорті правил». Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.



Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини пригоди, звернутись за телефонами: (098) 351 0355, 102.



