У четвер, 14 травня, до Миколаєва з черговою партією допомоги прибула делегація представників французької асоціації «Нарбонна-Україна» на чолі з президентом асоціації Жилем Бургіньйоном, а також міський голова комуни Фльорі-д’Од Андре-Люк Монтаньє та президент цивільного захисту департаменту Од Тьєррі Ласкомб.

Французькі партнери передали Миколаєву 12 автівок, серед яких дві нові карети швидкої допомоги, та велику партію медичних засобів. Автомобілі будуть передані комунальним підприємствам та медичним закладам міста, що дозволить покращити надання послуг містянам та полегшить щоденну роботу.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

«Ми вже четвертий рік допомагаємо Миколаєву автівками. Впродовж всього року ми залучаємо спонсорів, донаторів і щорічно намагаємося організовувати доставку вантажу до вашого міста. Ми тут для того, щоб підтримати вас і засуджувати російську агресію. Наша місія також – показати решті країн, що треба продовжувати підтримувати Україну. Ми їдемо колоною крізь 8 країн, на машинах наліпки нашої організації, таким чином ми показуємо, що наша підтримка України є сталою», – сказав президент асоціації Жиль Бургіньйон.

У межах візиту до Миколаєва делегація також відвідала міські заклади охорони здоров’я.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2023 році Миколаїв підписав меморандум про партнерство з Асоціацією «Нарбонна-Україна» (ФОТО), а восени 2025 року Миколаїв і французька Нарбона офіційно стали містами-побратимами.