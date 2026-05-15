Євросоюз готується затвердити умови кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро вже в понеділок, 18 травня, що наблизить отримання першого траншу на суму понад 9 млрд євро у червні. Про це повідомляє Кореспондент.

Після завершення внутрішніх процедур Євросоюз остаточно затвердить кредит Україні після узгодження Києвом та Брюсселем деталей погашення боргу за рахунок репарацій від РФ.

Якщо Москва відмовиться виплачувати репарації після війни, лідери європейських країн застережуть собі право використовувати для погашення кредиту заморожені російські активи.

Кошти підуть на зміцнення української оборони – зокрема, на закупівлю безпілотників на суму 5,9 млрд євро. Потім Єврокомісія перерахує Україні 3,2 млрд євро, які спрямують на покриття бюджетних витрат, зокрема й виплату зарплат військовим.

Politico пише, що, попри недавній прогрес, ЄС розуміє потребу Києва у більшій кількості грошей у 2027 році. Проте їхнє залучення може бути проблематичним, якщо країни-члени не захочуть брати на себе додаткові спільні борги.

“Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом 200,6 млрд євро.

Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України”, – зазначив представник Єврокомісії.