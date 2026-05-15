Слідчі поліції тепер матимуть графічні зображення відбитків пальців рук з електронних носіїв, вбудованих у біометричні ID-документи громадян України. Мова про графічні зображення відбитків пальців рук, які особа надавала під час оформлення відповідного документа. Про це повідомив департамент комунікації за матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України, пише УНН.

Органи поліції в усіх областях України нині забезпечені спеціальними програмно-технічними комплексами, які дають змогу зчитувати інформацію з електронних чипів, вбудованих у документи.

Упровадження нових технічних можливостей дозволяє формувати базу прижиттєвих дактилоскопічних даних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Надалі дані поміщаються до відповідних обліків Національної поліції України та МВС і автоматично перевіряються на можливі збіги з відбитками пальців, вилученими під час роботи з невпізнаними тілами – йдеться у повідомленні.

Паспорти громадянина України у формі книжечки, а також закордонні паспорти старого зразка, оформлені до впровадження біометричних документів, електронного чипа не містять, тому використати їх для отримання відбитків пальців неможливо.

У зв’язку із впровадженням нових технічних можливостей слідчі можуть звертатися до родичів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, із проханням надати ID-документи зниклої людини для проведення огляду та отримання графічних зображень відбитків пальців рук.

Родичі можуть самостійно звернутися до слідчого, у провадженні якого перебуває відповідне кримінальне провадження, із клопотанням про проведення огляду таких документів. Після проведення огляду та зчитування необхідної інформації ID-документ одразу повертається родині.