Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію щодо хантавірусу та українців, які перебували у складі екіпажу на лайнері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

“Ми говоримо, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції – лихоманка з нирковим синдромом”, – сказав Ляшко.

Він пояснив, що випадки хантавірусної інфекції з легеневим синдромом, які фігурують у медіа, не є типовими для країни.

За його словами, відомство має всю інформацію про українців, які перебували у складі екіпажу лайнера, – в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Зокрема, відомо, куди саме члени екіпажу прибули після рейсу.

Круїзний лайнер MV Hondius був змушений зупинитися біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусної інфекції, який уже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.

Подорож лайнера розпочалася 20 березня в Аргентині та мала завершитися 4 травня. На момент інциденту на борту перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і згодом помер 70-річний громадянин Нідерландів. Його 69-річна дружина також померла в лікарні в Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Ще одна смерть також пов’язана з громадянином Нідерландів.

Серед членів екіпажу були п’ятеро громадян України, у яких ознак захворювання не виявили.

Окремо повідомляється, що 14 громадян Іспанії, які могли контактувати з інфікованими, були зобов’язані пройти примусову ізоляцію за рішенням суду.