Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні з російського полону в Україну повернулися 205 захисників (ФОТО).

89 з них – це військовослужбовці миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти ім.контрадмірала М.Білинського.

Про це повідомив народний депутат України Ігор Копитін, передає Інше ТВ.

«Ми всі чекали на цей великий обмін 1000/1000. Сьогодні повернули 205 наших військових, це перший етап обміну. 89 звільнених полонених – з 36-ї бригади морської піхоти, серед них 11 офіцерів. Більшість з них провели там понад три роки. Попереду – зустріч з сім’ями та реабілітація. Але найголовніше – наші вдома! Продовжуємо цілодобову роботу для того, щоб повернути всіх військових та цивільних», – зазначив нардеп.

